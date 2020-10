This is a Chinese language version of a story published on NPR's website: " Just For Kids: A Comic Exploring The New Coronavirus "

孩子们,这本漫画是给你们看的。

这是根据NPR教育记者科里·特纳的广播故事。他采访了一些专家,问了一些孩子们可能想知道的关于在中国发现的新型冠状病毒肺炎。

为了创作这个漫画,我们使用了他对伊利诺伊大学社会工作学院的塔拉·鲍威尔、新奥尔良州立大学健康科学中心的乔伊·奥索夫斯基以及国家心理健康研究所的克里斯托·刘易斯的采访。

/ Malaka Gharib/ NPR

/ Malaka Gharib/ NPR

/ Malaka Gharib/ NPR

/ Malaka Gharib/ NPR

/ Malaka Gharib/ NPR

/ Malaka Gharib/ NPR

/ Malaka Gharib/ NPR

/ Malaka Gharib/ NPR

张菀钰是NPR市场部门的营销创意制作人

